L’Isis rivendica l’attentato di Solingen

(Di sabato 24 agosto 2024) Dietro l'attacco di, che ha causato tre morti e otto feriti, è stato confermato un movente jihadista. L'ISIS hato l'azione attraverso un comunicato del suo reparto media, affermando: «L'attentatore al raduno cristiano di ieri nella città diin Germania era un soldato dello Stato Islamico». L'attacco sarebbe stato compiuto in risposta alla situazione dei «musulmani in Palestina».Inoltre, secondo un rapporto di polizia, citato dalla Welt am Sonntag, un testimone avrebbe sentito l'attentatore gridare la frase «Allahu Akbar», Dio è grande, mentre si scagliava contro le vittime. Uno dei feriti avrebbe dichiarato alle autorità di aver riconosciuto l'assalitore, sostenendo che si tratterebbe di un frequentatore di una moschea locale.