Kiwior dopo l’Inter ci prova un’altra di Serie A | richiesta all’Arsenal

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Jakubè uno dei difensori sondati dalsul mercato per rinforzare la rosa, prima di virare poi con forza su Tomas Palacios. Ora per il polacco dell’Arsenal ciun altro club diA. CAMBIO DI ROTTA – Jakubuna stagione e mezza, è già con le valigie in mano in casa Arsenal. Di fatto fuori dai piani tecnici dell’allenatore Mikel Arteta, il difensore polacco è pronto a cambiare squadra. In Italia ci aveva pensatoqualche settimana fa, come profilo per rinforzare la difesa: giovane, sinistro, con esperienza inA viste le sue stagioni con la maglia dello Spezia. Una trattativa, però, mai decollata. Il tutto per le richieste dell’Arsenal, che vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo visto l’investimento fatto per portarlo in Inghilterra. Nome quindi scartato dai nerazzurri, per puntare poi con forza sul giovane Tomas Palacios.