Inter-Lecce Inzaghi due cambi +1 forzato | la probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)in programma sabato 23 agosto a San Siro alle 20:45, è la gara valida per la seconda giornata di Serie A per la squadra allenata da Simone. Il tecnico nerazzurro, rispetto la sfida contro il Genoa, effettuerà duepiù unoe riguarda Lautaro Martinez. DUE– Dopo il pareggio per 2-2 in casa del Genoa nella prima giornata di campionato, l’di Simoneè pronta a tornare in campo per la seconda giornata della Serie A, con la prima sfida casalinga della stagione. Il match, che si terrà davanti a un San Siro gremito di tifosi, con il tutto esaurito, rappresenta un’opportunità importante per i nerazzurri di conquistare la prima vittoria stagionale. In vista di, Simoneha deciso di apportare alcune modifiche allatitolare rispetto alla gara di esordio.