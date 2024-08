Immobili commerciali Modena ai vertici nazionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Cna e team Gualerzi hanno lanciato un innovativo Osservatorioare dedicato aglistrumentali per le imprese, uno strumento che analizza la liquidità e l’attrattività del mercatoare nella provincia di, con un focus particolare suglidestinati ad attività produttive,e direzionali. L’Osservatorio offre una prospettiva unica, poiché si basa non solo sulle transazioni, ma anche sull’intero stock catastale, fornendo una visione più completa e accurata delle dinamicheari del territorio. I primi dati elaborati dall’Osservatorio mostrano che la provincia disi colloca in una posizione privilegiata a livello nazionale per quanto riguarda le transazioniari destinate alle imprese. Pur essendo al 23° posto per numero di abitanti,si posiziona infatti al 14° posto per numero di transazioni distrumentali.