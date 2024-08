Il Brighton si gode Fabian Hurzeler | l’erede di De Zerbi ha 31 anni e ha vinto due partite su due

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) L’attaccante delDanny Welbeck, 33, autore del gol del momentaneo 1-0 nella vittoria per 2-1 contro il Manchester United, è più ‘anziano’ del suo allenatore:dine ha 31, si è ritirato da calciatore all’età di 23 ed è dal 2022 che si mette in luce come uno degli allenatori emergenti più talentuosi in circolazione. Oggi il suoè primo in classifica a punteggio pieno con 6 punti in Premier League. L’ultima sconfitta didi fatto risale al 3 maggio 2024, quando il suo St. Pauli, ormai ad un passo dalla promozione (poi conquistata aritmeticamente pochi giorni dopo), fu battuto dall’Amburgo in trasferta. Ora un altro capitolo. Nato in Texas ma dalla doppia nazionalità tedesca e svizzera, il 31enne è diventato il manager più giovane di sempre nella massima serie inglese e ha festeggiato il record con un 3-0 ai ddell’Everton.