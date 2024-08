Grande Fratello | ex corteggiatore di Uomini è donne è l’undicesimo Vip del reality show

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 24 agosto 2024) Continua ad arricchirsi la lista dei concorrenti che parteciperanno alla prossima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Giorni frenetici per il casting del, dopo le indiscrezioni pubblicate nelle ultime ore, è arrivata una nuova anticipazione. Davide Maggio ha confermato che Javer Martinez sarà uno dei Vip che affolleranno la casa più spiata d'Italia, notizia già anticipata da Fanpage a fine luglio. Javier Martinez alLa data in cui si accenderanno i riflettori sulla nuova edizione delcondotto da Alfonso Signorini non è stata ancora ufficializzata, ma le informazioni sul cast della nuova edizione delcontinuano a filtrare. Dopo aver anticipato i nomi di dieci concorrenti, il portale ha confermato