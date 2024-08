Eventi Roma Mostre ed eventi imperdibili

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024). Numerosiculturali ein chiusura entro fine agosto e settembre.si prepara a salutare alcune delle sueedculturali più significativi, in programma fino alla fine di agosto e oltre. Tra queste, spicca “Mario Testino – A Beautiful World”, ospitata al Palazzo Bonaparte fino al 25 agosto, una celebrazione della bellezza in luoghi inaspettati, come raccontato dallo stesso fotografo. Sempre il 25 agosto, chiuderà anche Expodemic, il Festival delle Accademie e degli Istituti di Cultura stranieri, al Palazzo delle Esposizioni, che ha offerto uno sguardo affascinante su culture diverse. La Casa Museo Hendrik Andersen, invece, ospita fino al 31 agosto la mostra “In viaggio da 140 anni”, un viaggio attraverso la storia del trasporto pubblico.