È morto Ottaviano Del Turco ex senatore e presidente dell’Abruzzo

(Di sabato 24 agosto 2024)Del, dopo alcuni anni di malattia, èla sera del 23 agosto. L’exdella Regione Abruzzo, ministro nel governo Amato,per due legislature e deputato per una, avrebbe compiuto 80 anni a novembre. A dare la notizia del decesso suo figlio, Guido Del, giornalista del Tg5. Sui social, ha scritto: «Ciao papà. Ti ho voluto bene. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni, quando il mare è andato in burrasca». Originario di Collelongo, paesino in provincia dell’Aquila, Delaveva iniziato la sua carriera politica in ambito sindacale. Nel 1993 è diventato segretario nazionale del Psi, subentrando a Giorgio Benvenuto. Nel 2007, ha partecipato alla fondazione del Partito democratico.