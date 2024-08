Dicono ad Anastasia Kuzmina che il suo fidanzato è gay | la loro reazione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 24 agosto 2024)e Alessio Di Gennaro sono fidanzati da ormai due anni e lui, tutta la passata stagione di Ballando con le Stelle, l’ha passata in studio a supportarla. Lei, da anni, è una ballerina della trasmissione di Milly Carlucci, lui è un nutrizionista che ha un profilo molto attivo anche su TikTok. Ed è proprio su TikTok che un troll ha dato del gay a Di Gennaro ed è sempre su TikTok chesi è invaghita di lui. “L’ho conosciuto grazie a TikTok” – le sue parole a Novella 2000 – “Una sera, per caso, mi è apparso un suo video. L’ho guardato fino alla fine. E ho iniziato a guardarli tutti fino alle 3 di mattina. Ho pensato che avrei voluto un ragazzo come lui: intelligente, bello, sensuale, un po’ piacione, perché mi piacciono i piacioni. Quindi gli ho scritto su Instagram e ho prenotato una visita”.