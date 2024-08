Confcommercio l’idea | Servono gli ’street tutor’ Controlli capillari senza militarizzare la città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Più agenti sul territorio, in particolare nei luoghi caldi,dimenticare due ingredienti fondamentali: integrazione e coesione sociale. Si è presentata con questi obiettivi la neo-assessora alla Sicurezza urbana Alessandra Camporota, riaccendendo un dibattito (in realtà mai sopito) su come rendere nuovamente vivibile unaferita dai troppi casi di microcriminalità. Anche il tessuto economico soffre il problema dell’insicurezza diffusa e dal fronte dei negozianti cresce l’attesa per azioni concrete, in tempi brevi. Così, il giorno dopo l’esordio ufficiale, per la Camporota arrivano le prime richieste da approfondire. Una di queste è targata Massimo Marchesi, presidente didi Modena.