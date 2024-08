Caffè presto i rincari | Tazzina verso 150 Terremoto dovuto a clima e trasporti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Forlì, 25 agosto 2024 – Nero, macchiato, ristretto, americano Ognuno ha il suo preferito, tutti sanno di cosa stiamo parlando, ancora prima che se ne sia pronunciato il nome: il. La bevanda da bar per eccellenza è in questi giorni al centro di un enorme dibattito. A scatenarlo sono state le dichiarazioni dell’amministratrice delegata del colosso Illy, Cristina Scocchia, rilasciate a margine di un suo intervento al Meeting di Rimini. Scocchia, in particolare, ha parlato di un probabile aumento dellache, al bar, potrebbe anche arrivare a costare 2 euro. Le ragioni sono le quotazioni in costante rialzo della materia prima, dovute in buona parte al cambiamentotico che rende precarie le coltivazioni e in parte alla crisi dei, legati al canale di Suez, che si trova in una zona ‘calda’ del Mediterraneo.