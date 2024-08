Bandecchi sequestrati 26 milioni di euro a UniCusano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Terni, 24 agosto 2024 – Dopo quello da 20,2scattato nel gennaio 2023, un secondo sequestro di 2,6diè stato disposto dal gip di Roma, su richiesta del pm Mara Mattioli, nei confronti dell’università Niccolò Cusano di Stefano, già presidente della Ternana e attuale sindaco di Terni. A riportare la notizia sono alcuni quotidiani nazionali. Il provvedimento, si legge, è stato applicato lo scorso 3 giugno. Il contesto è quello dell'indagine avviata dal Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Roma sulle attività di, in relazione a presunte imposte sui redditi (Ires) non versate. Se il primo sequestro, poi confermato ad ottobre 2023 dalla Cassazione, era relativo al periodo 2016-2020, l'ultimo - quello da 2,6- riguarderebbe l'annualità 2021, inizialmente non compresa negli accertamenti degli inquirenti.