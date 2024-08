Alien | Romulus tra passato e futuro Nel segno della Generazione Z

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 24 agosto 2024) Il film di Fede Álvarez cerca di parlare alla Gen Z, inserendo nell'immaginario classico di Alen alcuni elementi pensati per un pubblico nuovo. Tra l'IA e l'ipercapitalismo. La cronacagenesi dici dice che il regista uruguaiano Fede Álvarez ha contattato (perdonate la semplificazione) la 20th Century Studios, cioè la ormai onnipresente Walt Disney Company, dicendo di aver un'idea per un nuovo capitolo del franchise con lo xenomorfo per farlo funzionare in modo indipendente dalla storia narrata fino a quel momento e di aver avuto addirittura il benestare dell'eminenza grigia Ridley Scott (con Walter Hill a seguire). "Impressionante", pensa lo studio, a patto che sia nel "rispetto delle logiche editoriali / produttive di una grande operazione del 2024 che deve rilanciare un universo in