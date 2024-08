Acca Larentia l’immobile della discordia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 agosto 2024 – Fine agosto all’insegnapolemica. Oggetto del contendere: la storica sede del Movimento Sociale Italiana (MSI) di, dove ci fu la strage del 7 gennaio 1978. Ed anche dove ogni anno va in scena la liturgia del “presente” con saluto romano in onore dei camerati missini caduti negli Anni di Piombo. Ad accendere la miccia è stata l’inchiesta del Domani secondo cui la sede è stato acquistata, lo scorso anno, da un’associazione neofascista legata a Casapound. Secondo lo stesso quotidiano,sarebbe acquistato per ben 68mila euro, di cui 30mila proverrebbero dalla Fondazione Alleanza Nazionale, definita dal Domani “roccaforte di Fratelli d’Italia“.