A che ora Marcell Jacobs sui 100 in Diamond League in Silesia | programma preciso non c’è copertura tv

farà il proprio ritorno in gara nella giornata di domenica 25 agosto, quando sarà uno dei protagonisti della tappa diche andrà in scena a Chorzow (Polonia). 'L'appuntamento è per le ore 15.41, quando andranno in scena i 100 metri: la gara è in realtà una prova di contorno, dunque non vale ai fini della classifica della. Proprio per questo motivo la volata sul rettilineo dellanon gode ditv e streaming: le telecamere entreranno in azione soltanto alle ore 16.00, coprendo le ultime due gare dell'evento come accade in tutte le tappe del massimo circuito internazionale itinerante. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020, reduce dal quinto posto dei Giochi di Parigi 2024 con l'eccellente crono di 9.85 (miglior riscontro cronometrico degli ultimi tre anni), affronterà avversari di lusso sui 100 metri.