A che ora Luna Rossa-Alinghi America’s Cup | programma regate preliminari tv streaming

(Di sabato 24 agosto 2024)ha archiviato la terza giornata dellediCup con la splendida vittoria contro INEOS Britannia. Dopo un giovedì difficile, caratterizzato dal ritiro forzato contro Team New Zealand a causa di un problema elettrico e dal netto successo sui modesti francesi di Orient Express, i ragazzi dello skipper Max Sirena hanno battuto American Magic ieri pomeriggio e oggi hanno surclassato Ben Ainslie e compagni nelle acque di Barcellona. James Spithill e compagni, che si sono così qualificati al match race finale contro Team New Zealand, torneranno in acqua nella giornata di domenica 25 agosto per affrontare, che per il momento ha battuto soltanto Orient Express.