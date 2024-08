Vuelle Ritmo e passione per essere vincenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Se la gente riempie le tribunette del palas anche per vedere i giocatori che fanno pesi ed esercizi con gli elastici, allora vuol dire che la febbre non si è abbassata, anzi. A Carpegna il ritiro procede in un bel clima, Sacripanti sta in mezzo al campo a dirigere i lavori, coadiuvato dal suo staff. Sugli spalti ieri c’era anche il presidente Valli, salito sul monte a pochi giorni dall’apertura della campagna abbonamenti per vedere come funziona il roster allestito: "Le impressioni sono buone, ci aspetta una stagione lunga e impegnativa con 38 partite che spero bastino a raggiungere il nostro obiettivo - dice, senza nascondersi -. La squadra è ben strutturata, con giocatori esperti che conoscono questo campionato e l’hanno già vinto, e due americani anche loro abituati a vincere, dato che hanno primeggiato nelle leghe europee in cui dove hanno militato.