Una firma per mantenerne le funzioni sanitarie

(Di venerdì 23 agosto 2024) “Che i malati facciano prima ad andare al pronto soccorso di ospedali lontani piuttosto che stazionare nel bugigattolo del San Luca è uno scandalo ed è la prima palpabile testimonianza di come è stata depotenziata la sanità lucchese. Che i degenti vengano deportati a Barga perché al San Luca non ci sono letti bastanti per la popolazione lucchese è un altro pesante dato negativo. Che un reparto con centinaia di letti, voluto in tempi di covid, sia stato inaugurato e mai usato pare un danno milionario per tutta la comunità. E intanto? Tutto è squallidamente immobile“. E’ l’efficace sintesi dei comitati sanità che, contro la vendita dei padiglioni del Campo di Marte, rinnovano l’invito alla cittadinanza a sottoscrivere la petizione su https://www.change.org/salviamoilcampodimarte.