Trampolino per la band ’Kyanite’

(Di venerdì 23 agosto 2024) Laemergente forlivese Kyanite vince il 21° San Marino Amicizia Live Festival. I giudici hanno premiato "la maturità di un viaggio che si è trasformato in una performance completa", quella dell’inedito ‘Runaway’. La vittoria garantisce alladi poter registrare una demo professionale in sala di incisione. Il San Marino Amicizia Live Festival di quest’anno era piuttosto agguerrito: ventotto artisti si sono alteranti sul palco, gareggiando per la vittoria finale, ma fra tutti l’hanno spuntata proprio i Kyanite. Laè composta da Stefania Moramarco (voce e tastiera), Leandro Bergantino (chitarra elettrica), Filippo Carloni (basso elettrico) e Santo La Vecchia (batteria), tutti giovanissimi. Oltre al premio principale, la giuria ha riconosciuto un premio a Corsaro Handpan per l’originalità e la profondità della sua performance.