Tevere-Aniene blitz antidegrado dei vigili

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 23 agosto 2024 – Il Reparto Tutela Fluviale della Polizia Locale di Roma Capitale ha svolto due vasti interventi di contrasto al degrado, rispettivamente lungo il fiume. Il primo ha avuto luogo sulla golena destra dell’per mettere in sicurezza un sito a rilevanza storico culturale, precisamente l’area della villa romana di Ripa Mammea. Un’attività che si è resa necessaria, in accordo con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, per scongiurare nuovi tentativi di occupazione abusiva. Al momento delle operazioni non è stato trovato nessuno sul posto.