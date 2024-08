Sora capogruppo di FdI dà uno schiaffo a un ragazzo in piazza Poi la pace VIDEO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 23 agosto 2024) Un’accesa discussione sfociata in aggressione. I protagonisti sono l’avvocato Federico Altobelli, consigliere comunale di minoranza a(Frosinone) econsiliare di Fratelli d'Italia, e Filippo Mosticone, segretario locale di Gioventù Nazionale e componente dell'associazioneni Fuorisede. La discussione è avvenuta la notte del 21 agosto al termine di un'iniziativa musicale dell'associazione. Ildella discussione ha presto fatto il giro del web: si vede l’avvocato, in maglietta e pantaloncini neri, che si gira e compie alcuni passi verso il giovane riccio in maglietta bianca. "Tu mia hai rotto i co.", gli dice e lo colpisce con uno. Mosticone, incredulo, non reagisce e si limita a rispondere: "Ma come ti permetti?".