Softball | Forlì trova ancora una vittoria all’European Premier Cup Adesso la Finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024)unache dà morale in vista di uno scoppiettante ultimo atto. Prosegue il grande percorso di, squadra diimpegnata questa settimana al campo di Buttrio per l’EuropeanCup 2024. Le romagnole, già certe della, hanno battuto nella giornata odierna le tedesche Wesseling Vermins, superandole per 2-5. Una partita cominciata già con il piglio giusto per la Italposa, abile a marcare due punti sfruttando un doppio di Onofri che manda a segno Frazier e Cacciamani. Le teutoniche cercano però di riaprire la disputa nell’attacco successivo, mettendo a referto un sigillo con un doppio a sinistro di Nemeth (punto di Witt).però chiude definitivamente i conti al quinto inning con un fielder’s choice di Vigna e con un sacrificio di Gasparotto, mettendo la ciliegina sulla torta ad una prima fase di torneo di altissimo profilo.