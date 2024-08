Sabrina Carpenter è Short n’ Sweet

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 23 agosto 2024)n’– breve ma dolce – come quelle relazioni che durano una manciata di mesi per poi finire (bene o male). Da qui parte l’ispirazione per il nuovo album di, nuova icona del pop, che inn’si racconta con ironia e senza filtri attraverso testi che si leggono come un diario, come insegna la sua “mentore” Taylor Swift. Dodici tracce per un totale di 36 minuti di puro divertimento e leggerezza. Dopo Espresso e Please Please Please, a trasportare il suo pubblico è la traccia Taste in cui parla di come la nuova ragazza del suo ex può «sentire ancora il suo sapore» sulla sua bocca. Se c’è qualcosa di cuinon ha paura è giocare con i propri testi, senza filtri e senza sottomettersi a quel politically correct che sembra ormai aver stancato le pop girl della nuova generazione (la «brat summer» di Charlie XCX ne è esempio principe).