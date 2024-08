Parlamento la classifica delle presenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Le prolungate assenze di politici come Fassina, Angelucci e altri dalla Camera e dal Senato spero non vengano pagate, ma è vero che le leggi se le fanno loro compreso il vitalizio. Io da comune mortale come tanti altri con 10 minuti di ritardo perdo mezz'ora conteggiata nelle ferie. Mi piacerebbe vedere pubblicato ogni mese a caratteri evidenziati l'elenco di coloro che sono scarsamente presenti in. Ma mi rendo conto che forse chiedo troppo come italiana. Silvana Mandrioli Risponde Beppe Boni Secondo il preciso conteggio aggiornato alla fine del mese scorso alla Camera dei Deputati il tasso medio di presenza alle sedute è del 71,38% . In fondo non è male. Dentro la media ci sono poi i recordsingole assenze e quelli della partecipazione attiva.