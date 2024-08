Non smettiamo di parlare di Ksenia imprigionata in Russia per una donazione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 23 agosto 2024) È passata una settimana da quando una giovane donna,Karelina, è stata condannata a 12 (dodici) anni di galera da un tribunale russo, per tradimento., 32 anni, “ballerina dilettante”, dicono bizzarramente alcune cronache, “di professione ballerina”, altre, ha sposato un cittadino americano e ha la doppia cittadinanza statunitense e russa. Residente a Los Angeles, era venuta a far visita ai famigliari a Ekaterinenburg quando, lo scorso febbraio, era stata arrestata. L’imputazione: aver sottoscritto, negli Stati Uniti, una pubblicadi 51,80 dollari a un’associazione di assistenza all’Ucraina, “Razom”, il giorno dopo l’invasione russa, il 25 febbraio 2022. Dopo mesi di detenzione, è stata processata “a porte chiuse”. Il pubblico accusatore ha chiesto la condanna a 15 anni. La corte, in un accesso di indulgenza, gliene ha inflitti 12.