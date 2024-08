Neonato di 2 mesi intossicato per farmaco dato in modo sbagliato paura a Impruneta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Firenze), 23 agosto 2024 –. Undi appena 2è stato soccorso per un singolare caso di intossicazione. Sono stati i familiari che, viste le condizioni del piccolo, hanno subito chiamato i soccorritori del 118. Secondo quanto ricostruito dai medici, la madre gli avrebbe somministrato unin fiala, che era stato regolarmente prescritto. Ma lo avrebbe fatto dandoglielo per bocca, modalità che non è corretta rispetto alle indicazioni pediatriche per il medicinale in questione. Quando il bambino sembrava perdere conoscenza, entrando in uno stato di sonno, la famiglia ha avvisato il 118. L'emergenza è partita in codice rosso, ma dopo i primi controlli all'ospedale Meyer è stata ridefinita a codice giallo. Secondo quanto appreso il bambino non risulta in pericolo di vita.