Napoli prima parte della conferenza di Conte

(Di venerdì 23 agosto 2024) A due giorni da-Bologna, in programma domenica 25 al Maradona, Antonioha parlato instampa. Di seguito le prime parole del tecnico deinopei. Si aspettava questa situazionerosa e del centravanti?“Indirizziamo subito la. La settimana scorsa abbiamo fatto unain cui s’è parlato solo di mercato. Ho ricevuto zero domande sul Verona, o forse una, non s’è parlato di calcio, ed è successo quello che è successo. Sul mercato dovete chiedere alla società , ma vedo che siete abbastanza informati perché leggo anche io tramite voi. Tramite loro dovete sapere la situazione. Io voglio parlare del Bologna, come sapete, è una partita sapete cosa ha fatto l’anno scorso. Concentriamo tutto sul discorso partita, è più importante per me!”.