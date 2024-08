Modena Contro il Bari con Di Pardo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilche stasera si appresta ad affrontare ilha aggiunto il tassello che ancora mancava, quello del terzino destro. È ufficiale l’arrivo di Alessandro Di Padro, 25 anni, 18 presenze fra campionato e Coppa Italia la passata stagione con il Cagliari, già convocato per il match delle 20.30. "È un giocatore che ho già avuto, di cui conosco le potenzialità, ha un motore di categoria superiore. Si può integrare bene nel nostro gruppo perché è un ragazzo serio" spiega Pierpaolo Bisoli che poi si concentra sulla sfida con il: "È una partita importante perché è la prima in casa, non sicuramente per la classifica. Dopo la prima giornata è inutile guardarla. Dobbiamo far vedere che abbiamo capito la lezione di Bolzano.