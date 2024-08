M1 a Baggio gara flop Il Comune al Governo | | Prorogare la scadenza per l’avvio dei lavori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) La strategia comunale è questa: rifare laper idi prolungamento della M1 fino a, stralciando il deposito e cercando di ottenere daluna proroga sul termine ultimo per l’affidamento dei, che attualmente è previsto per la fine di quest’anno. A Palazzo Marino, in questi giorni di pausa estiva, si stanno fissando i dettagli per rilanciare lache al primo tentativo è andata male: una sola offerta arrivata e giudicata non ammissibile perché mancante di una parte della documentazione richiesta. Parliamo di un’opera da 543 milioni di euro complessivi e cinque anni di, fondi e tempi necessari per realizzare tre nuove stazioni della linea rossa dall’attuale capolinea Bisceglie fino a. Le tre nuove stazioni sono, Olmi e Parri-Valsesia e allungheranno la M1 di 3,3 chilometri.