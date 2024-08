Lorena Paolini l’autopsia conferma che è stata uccisa Unico indagato resta il marito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024)–la donna di 53 anni trovata morta nella sua casa di Ortona lo scorso 18 agosto – è. Lo– durata più di cinque ore – disposta dal pm di Chieti, Giuseppe Falasca ed eseguita dal professor Cristian D’Ovidio come riporta La Repubblica. Per l’omicidio èilAndrea Cieri che, a seguito dei risultati dell’esame autoptico, ha nominato un consulente di parte, dottor Ciro Montemitro. Era stato proprio Cieri a chiamare i soccorsi, raccontando di aver trovato la moglie agonizzante sul divano. Al loro arrivo, i sanitari avevano notato sul collo della donna un segno sospetto, dettaglio che aveva fatto cambiare l’ipotesi della morte, inizialmente classificata come “malore”. La Procura aveva quindi aperto un’inchiesta per omicidio, prima a carico di ignoti e, successivamente, a carico deldella vittima.