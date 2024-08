Lorella Cuccarini Villa Di Lusso | Ecco Dove Vive!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Scopri la vita privata di, dalla sua carriera sfante alla splendidaromana immersa nel verde, un’oasi di pace e relax per l’artista e la sua famiglia.: Una vita tra arte, famiglia e unada sognoè un’icona del mondo dello spettacolo italiano. Cantante, attrice, ballerina e conduttrice tv, ha conquistato il cuore del pubblico con il suo talento poliedrico e la sua personalità travolgente. Oggi, oltre a essere un’insegnante di ballo nel celebre talent show Amici di Maria De Filippi, continua a far parlare di sé per la sua splendida dimora romana. Maesattamente la showgirl più amata dagli italiani? Scopriamolo insieme.