LIVE America’s Cup 2024 Preliminari in DIRETTA | prova di forza di Luna Rossa vittoria netta su American Magic

(Di venerdì 23 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15;55 Partenze che fino ad ora si sono rivelate decisive in ogni match race. Gli equipaggi hanno allenato moltissimo la fase di pre partenza in cui stiamo notando manovre aggressive mirate a dare un immediato scossone alla regata. 15:52 Tra pochi minuti l’ultimo match race, con Team New Zeland che attende il fanalino di coda Orient Express Racing Team. 15:49die di carattere per, che dopo la doccia fredda del ritiro contro New Zeland, è ripartita con la voglia dire a fare la differenza. 15:48 Regata impeccabile dell’equipaggio italiano, con la magia in partenza di Spithill che ha fornito 150 metri di margine, e la parte navigata priva di errori.