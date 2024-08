Individuato sul monte Prena il corpo di Lewin Weituschat

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 23 agosto 2024) Una squadra di tecnici soccorso in forra del Soccorso Alpino e Speleologico ha, lungo la forra di Fossaceca sul, ildi, l’escursionista tedesco di 25 anni scomparso proprio in quelle zone diversi giorni fa.stava percorrendo in solitaria la Via del Centenario, che da vado di Corno arriva a Fonte Vetica. Giunto sul lato nord delsarebbe scivolato nella forra. La forra nella quale è stato trovato nei giorni scorsi aveva ricevuto molta acqua piovana.