Il Castelfidardo vede la prima partita ufficiale Domenica al Mancini arriva il Riccione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ancora due giorni e poi per ilsarà debuttoin. Avverràquando si giocherà il turno preliminare di Coppa Italia di D. Esordio casalingo per i biancoverdi visto che alscenderà lo United. A proposito è stato posticipato il fischio d’inizio del match a seguito accordi intercorsi tra le società: si comincerà alle ore 17:30. Si avvicinano i match che contano (l’8 settembre via al campionato di D in casa contro la Vigor Senigallia), ma il mercato non è ancora chiuso per il. Si attende, a ore, l’ufficializzazione del centrocampista classe 1998 Matteo Baldini cheha giocato dal primo minuto nell’amichevole interna contro la sua ex squadra, il Giulianova (2-2, in rete per i fidardensi Costanzi e Nanapere), ma anche l’arrivo di unapunta over.