GF spoiler | concorrente ex di UeD cacciato da Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 23 agosto 2024) Javier Martinez è uno dei concorrenti del GF 2024-25. Anticipato in esclusiva da Fanpage, il suo nome è stato confermato dal portale DavideMaggio e anche TvperTutti.it conferma la sua presenza. Conosciuto al pubblico per la partecipazione a programmi televisivi di grande successo come Temptation Island e Uomini e Donne, il ragazzo ha conquistato l'attenzione grazie (agli addominali?) alle vicende sentimentali che lo hanno visto protagonista. La carriera televisiva di Javier Martinez inizia nel 2019, quando approda a Temptation Island nel ruolo di tentatore. La sua partecipazione si rivela decisiva, soprattutto per il legame che nasce tra lui e Ilaria Teolis, fidanzata di Massimo Colantoni, anch'eglidel docu-reality.