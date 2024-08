Calciomercato Pescara nuovo innesto in difesa | nome e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilufficializza undi mercato. Dall’Avellino arriva in prestito il difensore Erasmo Mulè. Idell’operazione definiti in un comunicato del club sui propri canali ufficiali. “La Delfino1936 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, dalla società Unione Sportiva Avellino 1912, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Erasmo Mulè. Difensore centrale nato a Alcamo il 13 giugno 1999 è cresciuto calcisticamente nel Palermo, in carriera il classe ’99 ha vestito le maglie di Trapani, con cui ha conquistato una promozione in Serie B nella stagione 2018/19, Recanatese, Juve Stabia, Cesena, Catanzaro, Monopoli e Juventus next gen. L’ultima stagione lo ha visto impegnato con la maglia irpina da dove arriva in prestito con diritto di opzione a favore dei Biancazzurri.