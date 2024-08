Auto salasso assicurazione In provincia aumento dell’11%

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’ennesimoper le tasche dei ferraresi arriva dalla Rc. A luglio 2024 i premi medi per assicurare un’a Ferrara sono aumentati dell’11,62% su base annua arrivando a 496,56 euro, vale a dire circa 52 euro in più rispetto a luglio 2023; il rincaro è il secondo più alto della regione. In Emilia-Romagna l’incremento è stato del 6,86% su base annua arrivando a 539,93 euro, vale a dire circa 35 euro in più rispetto a luglio 2023. I dati arrivano dall’osservatorio congiunto Facile.it-.it che ha evidenziato, però, una prima inversione di tendenza che ha portato alcune province della regione a registrare, su base semestrale, riduzioni fino al 6%. Analizzando i dati su base territoriale emerge che a luglio 2024 i premi, su base annua, sono sostanzialmente cresciuti in tutta la regione, seppur con importanti differenze tra unae l’altra.