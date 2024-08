Ultime Notizie Roma del 22-08-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

abbiamo la squadra vincente dobbiamo giocare per 76 giorni andare a metà assegneremo il punto kamala Harris è pronta a guidare il paese con queste parole durante la convention dei democratici a Chicago il governatore del Minnesota accettato la nomination vicepresidente di kamala Harris I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato i corpi di quattro delle 6 persone che risultano dispersi dopo il naufragio della bayesiana nave di 56 m affondata due giorni fa nel mezzo di un'improvvisa tempesta mentre era in Rada davanti alla costa di Santa Flavia Porticello ti tratta di Jonathan blumer presidente della Morgan Stanley International veterano della finanza internazionale di sua moglie Judy dell'avvocato americano Christopher Morvillo della consorte Nada l'appello Dunque il magnate ...