Tutti pazzi per Lorenzo Simonelli | fidanzata e segreti del nostro atleta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 22 agosto 2024) Scopriamo qualcosa di più sull’del momento, l’eccezionale. Vediamo chi è la sua bella. Classe 2002,è l’del momento e lo abbiamo visto alle Olimpiadi 2024 con i 110 metri ostacoli, impresa già affrontata durante gli Europei di Roma. Segno zodiacale dei Gemelli e 188 centimetri di statura per un fisico che somiglia a quello di un Dio greco anche se lui,, è nato in Tanzania.alle Olimpiadi 2024-(foto IG@monkeydlollo)- Cityrumors.itSulla sua famiglia di origine non si sa moltissimo: come ogni vero campione, anche il giovanepreferisce non svelarsi troppo e mantenere una certa riservatezza. Si sa che la mamma è originaria della Tanzania mentre il papà è italiano ed è un ricercatore di Antropologia.