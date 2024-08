Traffico Roma del 22-08-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024) a Palmarola da questa mattina lavori in via Inzago per la pulizia delle caditoie la strada per 5 giorni sarà chiusa da via Fosso di Santo Spirito a via Codogno con la chiusura della strada cambia il percorso per la linea 998 che collega via Ponderano con la stazione Monte Mario i bus saranno deviati su via Casal del Marmo Ostia verifica sulle alberature riaperta via Ostiense in direzione resta chiusa via del mare sempre in direzione a Pezzaze riprendono domani le in via Galvani con la chiusura tra via Franklin e via Zavaglia dalle 7 alla conclusione dell'intervento saranno dei a te le linee 83100 tanta 718 719 775e 781