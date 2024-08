Tolentino e Civitanovese test a suon di gol I rossoblù segnano tre reti e pareggiano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) 33 : Bucosse (27’ st Palazzo), Barilaro, Mariani (1’ st Salvucci A.), Strano (1’ sticcioli), Badiali (23’ Ruani, 35’ st Valentini), Di Biagio, Pottetti (1’ st Capezzani), Tortelli (22’ st Santino), Moscati (30’ st Selita, 32’ st Regueyra), Tizi (10’ st Salvucci M.), Lovotti (15’ st Pesaresi). All. Passarini.: Petrucci, Valentin (15’ st Riggioni), Rossetti (15’ st Cosignani), Visciano (10’ st Pierfederici), Diop, Passalacqua (10’ st Ruggeri), Zanni (10’ st Macaron), Ercoli, Brunet, Del Moro (10’ st Buonavoglia), Rotondo. All. Alfonsi.: 43’ Tortelli, 3’ st Capezzani, 7’ st Lovotti, 15’ st e 38’ st Brunet, 22’ st rig. Buonavoglia. Bello il, capace di portarsi sul 3-0. Ma lamostra la mentalità di chi non ci sta mai a perdere e riacciuffa gli avversari giocando una ripresa convincente.