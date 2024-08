Tim Burton | Dopo Dumbo ho pensato al ritiro dal mondo del cinema

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il regista Timha ammesso che alcuni anni fa avevadi essere arrivato alla fine della sua carriera come regista. Timha ammesso che avevaaldeldello spettacoloaver realizzato. La situazione è però cambiata grazie alla serie Mercoledì e a Beetlejuice Beetlejuice, il sequel che verrà presentato in anteprima alla Mostra deldi Venezia. Un periodo di riflessione Il regista, in un'intervista rilasciata a Variety, ha spiegato cheil 2020 e il COVID si è concentrato sulla propria vita privata, poi ha avuto occasione di lavorare alla serie sulla giovane Mercoledì Addams: "Quello mi ha fatto ritornare in connessione con la realizzazione delle cose. Siamo andati in Romania e sembrava