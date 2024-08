Sorteggio tabellone Us Open gli avversari degli azzurri

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 22 agosto 2024)Us, al via il quarto Slam dell’anno: ecco qualiaffronteranno i tennistia New York. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Luca Nardi. E ancora, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Sara Errani. Saranno 14, in totale, glial via al quarto ed ultimo Slam della stagione, quello che, a partire da lunedì 26 agosto, animerà la città di New York. È tutto pronto a New York per il quarto Slam dell’anno (LaPresse) – Ilveggente.itCinquesu citati saranno, oltretutto, testa di serie: oltre a Sinner, Musetti e Paolini lo saranno anche, infatti, Arnaldi e Cobolli, che nella parentesi sul cemento a stelle e strisce hanno guadagnato un bel po’ di terreno e conquistato questo privilegio.