Si tuffa in mare rischia di annegare Salvato in extremis dalla bagnina

(Di giovedì 22 agosto 2024) Attacco di panico in acqua, la corrente lo trascina e luidi: salvataggio spettacolare dellaalla spiaggia del Passetto. È accaduto ieri mattina (21 agosto), attorno alle 12.30, nella baia ai piedi del Monumento ai Caduti. Stando a quanto hanno raccontato alcuni testimoni, l’uomo, sui quarant’anni,era arrivato in spiaggia con un bambino al seguito, probabilmente il figlio. Non è dato sapere se si tratti di un turista o di un anconetano, ma appare più probabile la prima ipotesi. Sta di fatto che ad un certo punto il bagnante avrebbe deciso dirsi. E poco importava se ci fosse vento. D’altronde, molta gente era a bagno. Evidentemente, voleva trovare un po’ di refrigerio dopo essere rimasto per diversi minuti al sole. L’uomo quindi si èto, ma dopo pochi minuti, nello specchio acqueo davanti l’ascensore, sono partite delle urla, delle grida di aiuto.