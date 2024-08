Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024) La recente tragedia del velieroha iniziato a rivelare i suoi drammatici dettagli. Con il recupero dei primi corpi e l’avvio degli interrogatori da parte della Procura, emergono i contorni di una vicenda che potrebbe avere risvolti ben oltre il semplice naufragio. Alcuni riguardanoLynch, un imprenditore britannico la cui carriera è stata segnata da profonde connessioni con il mondo dell’intelligence e della sicurezza informatica.Lynch non era un semplice uomo d’affari. Laureato a Cambridge, ha costruito la sua carriera applicando le sue competenze informatiche alle attività di intelligence. È stato un pioniere nel campo del riconoscimento biometrico e della sorveglianza digitale. Nel 1996 ha sviluppato un software per il riconoscimento delle impronte digitali, successivamente adattato per individuare persone attraverso tracce vocali e analisi di testi.