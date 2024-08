Proxima Music presenta i corsi di canto 2024-2025

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arezzo, 22 agosto– Un percorso per valorizzare le potenzialità della propria voce, acquisendo sicurezza e accrescendo l’autostima. A proporlo ècon idiprevisti per l’anno didatticoche prenderà il via a partire da lunedì 16 settembre con le giornate a porte aperte degli Open Day dove verrannote le attività e i docenti per un’educazione artistica su misura per ogni età e livello: dai bambini agli adulti, dalle prime note alla preparazione professionale. La scuola aretina orienterà una particolare attenzione proprio verso ilche è inteso come un importante veicolo di formazione e di crescita personale dove il potenziamento di capacità vocali e abilità espressive permette di acquisire fiducia in sé stessi, sviluppare il linguaggio, stimolare l’intelligenza emotiva, potenziare concentrazione e memoria.