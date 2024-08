Porta Capuana | sorpreso con la droga La Polizia di Stato trae in arresto un 35enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arreper spaccio di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale a Napoli Nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Cappella a Pontenuovo, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, dopo un breve inseguimento e con non poche difficoltà, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 10 involucri di cocaina e di 40 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.Per tali motivi, l’indagato, identificato per ildella Tunisia con precedenti di, ètratto inper detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.