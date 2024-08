Pavia il giallo della morte di Carlo Gatti | lo ha ucciso uno shock emoraggico Ma la nipote è in cella

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024)– Una ferita al capo, di modesta entità, alla quale era però seguita un’importante emorragia per le condizioni di salute pregressevittima. LadiGiovanni, ottantanovenne trovato senza vita il 4 febbraio di quest’anno nella sua abitazione di frazione Canavera nel comune di Colli Verdi e per il cui decesso si trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario la quarantacinquenne Liliana Barone, è stata provocata da una forte emorragia che, a causa del suo personale quadro clinico, è seguita a una ferita lacero contusa alla testa. È quanto emerge dall’autopsia, svolta diversi mesi fa sulla salma e il cui esito è stato depositato a fine giugno.