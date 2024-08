La nuova vita del punto e virgola nell’era della polarizzazione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 agosto 2024) Che ne facciamo oggi del? È per antonomasia il segno capace di aggiungere sfumature al senso di una frase. Ma come può servirci ancora in una società divisa, dove tutto è bianco o nero, senza chiaroscuri né dubbi, dove i messaggi politici, sociali, culturali sono sempre tranchant? Diverse volte, nel corso del Novecento, si è pensato che ilfosse suldi scomparire. Ma oggi sembra che il momento non si possa più rimandare. C’entrano i social, c’entra la politica e c’entra soprattutto il nostro modo di pensare, di cui la punteggiatura è una specie di ossatura sottile. I segni d’interpunzione sono rivelatori del modo in cui rappresentiamo i nostri pensieri. Lo si vede nei romanzi.