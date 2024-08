Johnson fa dietrofront | Rbr non arrivo Società costretta a rituffarsi sul mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) di Loriano Zannoni Dura, durissima da digerire. Robertha detto "No", ha cambiato idea e resta negli Stati Uniti, lasciando senza play americano la Rinascita pochi giorni dopo l’inizio della preparazione. Una di quelle sliding door prese nel verso sbagliato, quando tutto sembrava fatto. Scioccante, per una squadra costruita con grande attenzione e spendendo anche una cifra consistente, in modo tale da poter scalare le gerarchie e migliorare l’andamento della postseason degli anni passati. Invece no. D’improvviso, a sorpresa, il. Niente lasciava sospettare un epilogo del genere, tanto che i segnali erano tutti ottimi, con laalla ricerca della miglior sistemazione abitativa possibile pere animale al seguito.